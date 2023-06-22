Кравченко Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Кравченко Григорий Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Лески, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Населенный пункт точно неизвестен, но известно что где-то в Черниговской области.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченко Ксения Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светличная Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марганюк Татьяна Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Анатолий Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баклакова Анастасия Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно