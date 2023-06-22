Кравченко Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Кравченко Григорий Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Лески, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Населенный пункт точно неизвестен, но известно что где-то в Черниговской области.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравченко Ксения Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светличная Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марганюк Татьяна Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Анатолий Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баклакова Анастасия Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно