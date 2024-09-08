Подгорнова Мартёна Ананьина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1666
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1666
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1697 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1702 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1704 ст.
Сын: Подгорнов Кондратий Кондратьев
Отец ребёнка: Подгорнов (Подгорных) Кондратий (Кондрашко) Васильев
Смерть
Неизвестно