Подгорнова Мартёна Ананьина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подгорнова Мартёна Ананьина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1666

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1666

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подгорнов Косма Кондратьев

Отец ребёнка: Подгорнов (Подгорных) Кондратий (Кондрашко) Васильев

Собакино, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подгорнов (Подгорных) Кондратий (Кондрашко) Васильев

Рождение ребёнка
Вычислено 1697 ст.

Сын: Подгорнов Андрей Кондратьев

Отец ребёнка: Подгорнов (Подгорных) Кондратий (Кондрашко) Васильев

Собакино, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1702 ст.

Сын: Подгорнов Никифор Кондратьев

Отец ребёнка: Подгорнов (Подгорных) Кондратий (Кондрашко) Васильев

Собакино, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1704 ст.

Сын: Подгорнов Кондратий Кондратьев

Отец ребёнка: Подгорнов (Подгорных) Кондратий (Кондрашко) Васильев

Собакино, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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