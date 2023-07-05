Марья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Макарович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно