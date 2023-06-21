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Юферев Иван Петрович

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Место рождения

д.Загарские

Дата рождения

1907

Дата смерти

22.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Юферев Петр Афанасьевич

Мать: Юферева Евфимия (Евдокия) Федоровна

д.Загарские
Работа или профессия
По 19.08.1941
Крестьянин, колхозник
Военная служба
19.08.1941
Шарангский РВК, Кировская обл.
Призыв на военную службу | Шарангский РВК, Кировская обл.
Смерть
22.10.1941
Неизвестно
Причина смерти: Пропал без вести | Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно