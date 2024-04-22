Саврасова Вера Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения23.09.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1898
Отец: Афанасий
Бракосочетание
09.02.1922
Рождение ребёнка
1923
Сын: Саврасов Григорий Афанасьевич
Отец ребёнка: Саврасов Афанасий Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.01.1925
Сын: Саврасов Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Саврасов Афанасий Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.11.1927
Сын: Саврасов Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Саврасов Афанасий Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.04.1930
Дочь: Любовь Афанасьевна
Отец ребёнка: Саврасов Афанасий Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.02.1933
Сын: Саврасов Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Саврасов Афанасий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно