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Саврасова Вера Афанасьевна

Место рождения

Калитинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

23.09.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1898

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Калитинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
09.02.1922

Муж: Саврасов Афанасий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Саврасов Григорий Афанасьевич

Отец ребёнка: Саврасов Афанасий Дмитриевич

Калитинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.01.1925

Сын: Саврасов Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Саврасов Афанасий Дмитриевич

Калитинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.11.1927

Сын: Саврасов Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Саврасов Афанасий Дмитриевич

Калитинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.04.1930

Дочь: Любовь Афанасьевна

Отец ребёнка: Саврасов Афанасий Дмитриевич

Калитинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.02.1933

Сын: Саврасов Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Саврасов Афанасий Дмитриевич

Калитинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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