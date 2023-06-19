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Жигимонт Хадира

Место рождения

Нежевка, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Нежевка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Жигимонт Роман Степанович

Отец ребёнка: Жигимонт Степан Федорович

Нежевка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Бачило Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Жигимонт Степан Федорович

Нежевка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Луция Степановна

Отец ребёнка: Жигимонт Степан Федорович

Нежевка, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно