Лилия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лилия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Яков

Мать: Эля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2006
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