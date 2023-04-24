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Достоевский Михаил Андреевич

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Место рождения

Войтовцы, Гродненский район, Гродненская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

Около 1839

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Достоевский Андрей Григорьевич

Мать: не указана

Войтовцы, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
25.11.1820

Сын: Достоевский Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Достоевская Мария Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.10.1821

Сын: Достоевский (dostoyevsky) Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Достоевская Мария Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.12.1822

Дочь: Карепина Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Достоевская Мария Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.03.1825

Сын: Достоевский Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Достоевская Мария Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 22.07.1829

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Достоевская Мария Федоровна

Рождение ребёнка
22.07.1829

Дочь: Иванова Вера Михайловна

Мать ребёнка: Достоевская Мария Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.12.1831

Сын: Достоевский Николай

Мать ребёнка: Достоевская Мария Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.07.1835

Дочь: Голеновская Александра Михаиловна

Мать ребёнка: Достоевская Мария Федоровна

Смерть
Около 1839
Darovoye, Zarayskiy rayon, Moskovskaya oblast', Russia
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