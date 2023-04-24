Достоевский Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиОколо 1839
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Достоевский Андрей Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1820
Сын: Достоевский Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Достоевская Мария Федоровна
Рождение ребёнка
30.10.1821
Сын: Достоевский (dostoyevsky) Фёдор Михайлович
Мать ребёнка: Достоевская Мария Федоровна
Рождение ребёнка
05.12.1822
Дочь: Карепина Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Достоевская Мария Федоровна
Рождение ребёнка
15.03.1825
Сын: Достоевский Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Достоевская Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Около 22.07.1829
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Достоевская Мария Федоровна
Рождение ребёнка
22.07.1829
Дочь: Иванова Вера Михайловна
Мать ребёнка: Достоевская Мария Федоровна
Рождение ребёнка
13.12.1831
Сын: Достоевский Николай
Мать ребёнка: Достоевская Мария Федоровна
Рождение ребёнка
25.07.1835
Дочь: Голеновская Александра Михаиловна
Мать ребёнка: Достоевская Мария Федоровна
Смерть
Около 1839
Darovoye, Zarayskiy rayon, Moskovskaya oblast', Russia