Чернышов Андрей Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернышов Андрей Гаврилович

Чернышов Андрей Гаврилович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Чернышов Гаврила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернышова Анна Андреевна

Оренбургская область, Новосергиевский район, с. Жохово
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернышова Анна Андреевна

Рыбкино, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышова Анна Андреевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close