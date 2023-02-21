Чернышов Андрей Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Чернышов Гаврила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернышова Анна Андреевна
Оренбургская область, Новосергиевский район, с. Жохово
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Рождение ребёнка
29.03.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернышова Анна Андреевна
Рыбкино, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернышова Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно