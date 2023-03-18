Казанов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанов Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казанов Иван Макеевич

Мать: Казанова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
23.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казанова Галина Сергеевна

Рождение ребёнка
25.04.1972

Дочь: Казанова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Казанова Галина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанова Галина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанова Галина Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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