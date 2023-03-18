Казанов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Казанов Иван Макеевич
Мать: Казанова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
23.04.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Казанова Галина Сергеевна
Рождение ребёнка
25.04.1972
Дочь: Казанова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Казанова Галина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно