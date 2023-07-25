Мальченков Александр Воадимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальченков Александр Воадимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1921 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: не указан

Мать: Угольникова Елизавета Сергеевна

Смерть
1988