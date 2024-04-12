Юрьев Михаил Сидорович
Место рождения
Дата рождения1821
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Юрьев Сидор Ферапонтович
Мать: Юрьева Дарья
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Акулина Михайловна
Мать ребёнка: Юрьева Агафья Ионовна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Юрьева Агафья Ионовна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Юрьева Агафья Ионовна
Рождение ребёнка
27.01.1855
Сын: Юрьев Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Юрьева Агафья Ионовна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Марья Михайловна
Мать ребёнка: Юрьева Агафья Ионовна
Работа или профессия
Неизвестно