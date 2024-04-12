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Юрьев Михаил Сидорович

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1821

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Юрьев Сидор Ферапонтович

Мать: Юрьева Дарья

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Акулина Михайловна

Мать ребёнка: Юрьева Агафья Ионовна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Юрьева Агафья Ионовна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Юрьева Агафья Ионовна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.01.1855

Сын: Юрьев Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Юрьева Агафья Ионовна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Марья Михайловна

Мать ребёнка: Юрьева Агафья Ионовна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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