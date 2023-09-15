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Гайгеров Иван Иванов

Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

Около 1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826 ст.

Отец: Гайгеров Иван Васильев

Мать: Гайгерова Анна Михайлова

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
28.01.1851 ст.

Жена: Гайгерова Елисавета Гаврилова

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
06.06.1853 ст.

Сын: Гайгеров Иван Иванов

Мать ребёнка: Гайгерова Елисавета Гаврилова

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
01.01.1861 ст.

Сын: Гайгеров Иван Иванов

Мать ребёнка: Гайгерова Елисавета Гаврилова

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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