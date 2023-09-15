Гайгеров Иван Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826 ст.
Отец: Гайгеров Иван Васильев
Мать: Гайгерова Анна Михайлова
Бракосочетание
28.01.1851 ст.
Рождение ребёнка
06.06.1853 ст.
Сын: Гайгеров Иван Иванов
Мать ребёнка: Гайгерова Елисавета Гаврилова
Рождение ребёнка
01.01.1861 ст.
Сын: Гайгеров Иван Иванов
Мать ребёнка: Гайгерова Елисавета Гаврилова
Смерть
Неизвестно