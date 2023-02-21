Инякин Спиридон Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Инякин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Настасья Спиридоновна
Мать ребёнка: Инякина Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Инякин Семен Спиридонович
Мать ребёнка: Инякина Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Инякин Федор Спиридонович
Мать ребёнка: Инякина Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Инякин Андрей Спиридонович
Мать ребёнка: Инякина Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Инякина Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Инякин Трофим Спиридонович
Мать ребёнка: Инякина Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Инякина Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Инякин Матвей Спиридонович
Мать ребёнка: Инякина Варвара Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1805