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Инякин Спиридон Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Инякин Дмитрий Иванович

Мать: Инякина Матрена Макаровна

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Настасья Спиридоновна

Мать ребёнка: Инякина Варвара Тимофеевна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Инякин Семен Спиридонович

Мать ребёнка: Инякина Варвара Тимофеевна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Инякин Федор Спиридонович

Мать ребёнка: Инякина Варвара Тимофеевна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Инякин Андрей Спиридонович

Мать ребёнка: Инякина Варвара Тимофеевна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Инякин Аким Спиридонович

Мать ребёнка: Инякина Варвара Тимофеевна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Инякин Трофим Спиридонович

Мать ребёнка: Инякина Варвара Тимофеевна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Инякин Иван Спиридонович

Мать ребёнка: Инякина Варвара Тимофеевна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Инякин Матвей Спиридонович

Мать ребёнка: Инякина Варвара Тимофеевна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Инякина Варвара Тимофеевна

Смерть
1805
Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
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