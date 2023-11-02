Лодейшикова Анна Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1691 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1691 ст.
РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 376/2. Ландратская перепись Соликамского уезда 1715 г. (л. 1508) Село Кишерть над рекою Сылвою (л. 1521) Деревня на Сухом Логу (л. 1521 об.) Во дворе бобыль Яков Анфимов сы... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1711 ст.
Дочь: Татьяна Артемьева
Отец ребёнка: Лодейшиков Артемий Яковлев
Сухой Лог, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно