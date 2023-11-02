Лодейшикова Анна Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лодейшикова Анна Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1691 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1686 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1691 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 376/2. Ландратская перепись Соликамского уезда 1715 г. (л. 1508) Село Кишерть над рекою Сылвою (л. 1521) Деревня на Сухом Логу (л. 1521 об.) Во дворе бобыль Яков Анфимов сы... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1711 ст.

Дочь: Татьяна Артемьева

Отец ребёнка: Лодейшиков Артемий Яковлев

Сухой Лог, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лодейшиков Артемий Яковлев

Смерть
Неизвестно
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