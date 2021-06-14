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Кукарцева Виктория Евгеньевна
Кукарцева Виктория Евгеньевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.06.2021
Пол
Женский
Отец
Абрамов Роман Юрьевич
2010 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.2021
Отец:
Абрамов Роман Юрьевич
Мать: не указана
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