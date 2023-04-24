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Стольников Евсей Прокофьевич

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
05.01.1905

Сын: Стольников Сергей Евсеевич

Мать ребёнка: Стольников Васса Елисеевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1905
Рождение ребёнка
1927

Сын: Стольников Георгий Евсеевич

Мать ребёнка: Сучков Марфа Афанасьевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Сын: Стольников Евсей Евсеевич

Мать ребёнка: Стольников Васса Елисеевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сучков Марфа Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стольников Васса Елисеевна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
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