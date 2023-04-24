Стольников Евсей Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1905
Сын: Стольников Сергей Евсеевич
Мать ребёнка: Стольников Васса Елисеевна
МК п.Январцевский, 1905
Рождение ребёнка
1927
Сын: Стольников Георгий Евсеевич
Мать ребёнка: Сучков Марфа Афанасьевна
Рождение ребёнка
19.?.?
Сын: Стольников Евсей Евсеевич
Мать ребёнка: Стольников Васса Елисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сучков Марфа Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно