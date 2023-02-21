Ладанова (Гаврилова) Матрона Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладанова (Гаврилова) Матрона Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1904

Сын: Ладанов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ладанов Василий Абрамович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Ладанова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Ладанов Василий Абрамович

Рождение ребёнка
08.09.1913 ст.

Дочь: Ладанова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Ладанов Василий Абрамович

Рождение ребёнка
17.05.1917

Сын: Ладанов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Ладанов Василий Абрамович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Крёстные: Василий Сергеевич Ладанов, Анна Филипповна Зименкова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ладанова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Ладанов Василий Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ладанова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Ладанов Василий Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ладанова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Ладанов Василий Абрамович

Смерть
Неизвестно
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