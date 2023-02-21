Ладанова (Гаврилова) Матрона Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1904
Отец ребёнка: Ладанов Василий Абрамович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Ладанова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Ладанов Василий Абрамович
Рождение ребёнка
08.09.1913 ст.
Дочь: Ладанова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Ладанов Василий Абрамович
Рождение ребёнка
17.05.1917
Сын: Ладанов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Ладанов Василий Абрамович
Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Крёстные: Василий Сергеевич Ладанов, Анна Филипповна Зименкова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ладанова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Ладанов Василий Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ладанова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Ладанов Василий Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ладанова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Ладанов Василий Абрамович
Смерть
Неизвестно