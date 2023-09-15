Аливанов Галей Давлетбаевич
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1933
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Максимова Софья Сидуловна
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Максимова Софья Сидуловна
Смерть
1942