Аливанов Галей Давлетбаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аливанов Галей Давлетбаевич

Место рождения

Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1914

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Около 1933

Жена: Максимова Софья Сидуловна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максимова Софья Сидуловна

Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максимова Софья Сидуловна

Зириклы, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1942
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