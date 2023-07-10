Кочерганова (Илларионова) Нина Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочерганова (Илларионова) Нина Зиновьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1867 ст.

Муж: Кочерганов Нестер Киприанович

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории Сенгилеевского уезда села Томылова Священноцерковнослужителям для записки родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1867 год», в част... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
певица
Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно