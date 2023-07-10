Кочерганова (Илларионова) Нина Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1867 ст.
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории Сенгилеевского уезда села Томылова Священноцерковнослужителям для записки родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1867 год», в част... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
певица
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно