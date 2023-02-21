Захарова (Спирина) Варвара Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти16.01.1933
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Илларион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1931
Дочь: Псарёва Вера Никаноровна
Отец ребёнка: Спирин Никанор Тихонович
Рождение ребёнка
07.01.1933
Сын: Спирин Василий Никанорович
Отец ребёнка: Спирин Никанор Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
чернорабочая з-да им.Ленина, г. Днепропетровск
Смерть
16.01.1933
Причина смерти: Эклампси́я
Похороны
Неизвестно