Захарова (Спирина) Варвара Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Спирина) Варвара Илларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

16.01.1933

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Илларион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1931

Дочь: Псарёва Вера Никаноровна

Отец ребёнка: Спирин Никанор Тихонович

Рождение ребёнка
07.01.1933

Сын: Спирин Василий Никанорович

Отец ребёнка: Спирин Никанор Тихонович

Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спирин Никанор Тихонович

Работа или профессия
Неизвестно
чернорабочая з-да им.Ленина, г. Днепропетровск
Смерть
16.01.1933
Днепр, Дніпропетровська область
Причина смерти: Эклампси́я
Похороны
Неизвестно
Днепр, Дніпропетровська область
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