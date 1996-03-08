Байхузин Исмагил Байхузович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байхузин Исмагил Байхузович

Место рождения

Татарская АССР, Сармановский р-н, д. Лещев-Тамак

Дата рождения

19.05.1914

Дата смерти

08.03.1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1914

Отец: Байхуза

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Лагуткина) Мария Степановна

Военная награда
Неизвестно
Байхузин Исмагил Байхузович Дата рождения __.__.1914 Место рождения Татарская АССР, Сармановский р-н, д. Лещев-Тамак Наименование награды Орден Отечественной войны II степени
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Байхузина (Калимуллина) Миннесорур

Рождение ребёнка
24.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Байхузина (Калимуллина) Миннесорур

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Байхузина (Калимуллина) Миннесорур

Смерть
08.03.1996
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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