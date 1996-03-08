Байхузин Исмагил Байхузович
Место рожденияТатарская АССР, Сармановский р-н, д. Лещев-Тамак
Дата рождения19.05.1914
Дата смерти08.03.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Байхузин Исмагил Байхузович Дата рождения __.__.1914 Место рождения Татарская АССР, Сармановский р-н, д. Лещев-Тамак Наименование награды Орден Отечественной войны II степени
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
24.05.1951
Рождение ребёнка
1952
Смерть
08.03.1996
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно