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Иванов Федор Иванович
Иванов Федор Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
До 1945
Пол
Мужской
Отец
Иванов Иван
Мать
Иванова Агафья
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Иванов Иван
Мать:
Иванова Агафья
Смерть
До 1945
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