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Вшивцев Филип Карпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Вшивцев Карп Иванович

Мать: Вшивцева Наталья Афонасьева

Рождение ребёнка
1786

Сын: Вшивцев Леонтий Филиппович

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Сергеева

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Сергеева

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Елена Филипповна

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Анна Сергеева

Место жительства
Неизвестно
д. Копылы (Дворищенский)
Смерть
1809
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