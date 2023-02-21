Вшивцев Филип Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Вшивцев Карп Иванович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Вшивцев Леонтий Филиппович
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Сергеева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Сергеева
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Елена Филипповна
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Анна Сергеева
Место жительства
Неизвестно
д. Копылы (Дворищенский)
Смерть
1809