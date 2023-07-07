Шульгин Андрей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульгин Андрей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1931 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1958

Отец: не указан

Мать: Кашкарева Татьяна Михайловна