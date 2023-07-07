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Шульгин Андрей Петрович
Шульгин Андрей Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.10.1958
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Кашкарева Татьяна Михайловна
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1958
Отец: не указан
Мать:
Кашкарева Татьяна Михайловна
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