Вьялкин Семен Павлович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Вьялкин Павел
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Вьялкина Серафима Ивановна
Рождение ребёнка
25.08.1928
Мать ребёнка: Вьялкина Серафима Ивановна
Рождение ребёнка
06.08.1933
Дочь: Нина Семеновна
Мать ребёнка: Вьялкина Серафима Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно