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Вьялкин Семен Павлович

Место рождения

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Вьялкин Павел

Мать: не указана

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Вьялкин Сергей Семенович

Мать ребёнка: Вьялкина Серафима Ивановна

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.08.1928

Сын: Вьялкин Иван Семенович

Мать ребёнка: Вьялкина Серафима Ивановна

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.08.1933

Дочь: Нина Семеновна

Мать ребёнка: Вьялкина Серафима Ивановна

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьялкина Серафима Ивановна

Смерть
Неизвестно
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