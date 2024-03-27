Газизов Шогаеп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Газизов Шогаеп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Газизов Газетдин

Мать: Газизова Гайнижихан

Смерть
1989
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