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Газизов Шогаеп
Газизов Шогаеп
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1914
Дата смерти
1989
Пол
Мужской
Отец
Газизов Газетдин
1863 г.р.
Мать
Газизова Гайнижихан
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец:
Газизов Газетдин
Мать:
Газизова Гайнижихан
Смерть
1989
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