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Макмак Деспина

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАДО . Ф - 131-1-96, ревиз.сказка 1835г.,зап.-65
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Агафия Юрьевна

Отец ребёнка: Макмак / Харапаниц / Юрий Федорович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Макмак Федор Юрьевич

Отец ребёнка: Макмак / Харапаниц / Юрий Федорович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Христина Юрьевна

Отец ребёнка: Макмак / Харапаниц / Юрий Федорович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Макмак Харлампий Юрьевич

Отец ребёнка: Макмак / Харапаниц / Юрий Федорович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Мария Юрьевна

Отец ребёнка: Макмак / Харапаниц / Юрий Федорович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Макмак Андрей Юрьевич

Отец ребёнка: Макмак / Харапаниц / Юрий Федорович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Александра Юрьевна

Отец ребёнка: Макмак / Харапаниц / Юрий Федорович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Макмак Савва Юрьевич

Отец ребёнка: Макмак / Харапаниц / Юрий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макмак / Харапаниц / Юрий Федорович

Смерть
Неизвестно
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