Макмак Деспина
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАДО . Ф - 131-1-96, ревиз.сказка 1835г.,зап.-65
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Агафия Юрьевна
Отец ребёнка: Макмак / Харапаниц / Юрий Федорович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Макмак Федор Юрьевич
Отец ребёнка: Макмак / Харапаниц / Юрий Федорович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Христина Юрьевна
Отец ребёнка: Макмак / Харапаниц / Юрий Федорович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Макмак / Харапаниц / Юрий Федорович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Мария Юрьевна
Отец ребёнка: Макмак / Харапаниц / Юрий Федорович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Макмак / Харапаниц / Юрий Федорович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Александра Юрьевна
Отец ребёнка: Макмак / Харапаниц / Юрий Федорович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Макмак Савва Юрьевич
Отец ребёнка: Макмак / Харапаниц / Юрий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно