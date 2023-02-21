Колодкин Иван Андрианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Колодкин Николай Иванович
Мать ребёнка: Колодкина Анна Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Колодкина Анна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колодкина Анна Васильева
Смерть
Неизвестно