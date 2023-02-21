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Колодкин Иван Андрианович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Колодкин Николай Иванович

Мать ребёнка: Колодкина Анна Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колодкин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Колодкина Анна Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колодкина Анна Васильева

Смерть
Неизвестно
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