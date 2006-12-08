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Илясова Мария
Илясова Мария
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.12.2006
Пол
Женский
Отец
Илясов Анатолий Анатольевич
Мать
Илясова Оксана Николаевна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.2006
Отец:
Илясов Анатолий Анатольевич
Мать:
Илясова Оксана Николаевна
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