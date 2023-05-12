Гегель Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гегель ? ?
Мать: Гегель ? ?
Рождение ребёнка
13.03.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гегель Елизавета
Рождение ребёнка
14.11.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гегель Елизавета
Тбилиси, ქ. თბილისი
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гегель Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно