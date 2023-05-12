Гегель Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гегель Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гегель ? ?

Мать: Гегель ? ?

Рождение ребёнка
13.03.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гегель Елизавета

Рождение ребёнка
14.11.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гегель Елизавета

Тбилиси, ქ. თბილისი
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гегель Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно