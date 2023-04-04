Мандельштам Ита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Мандельштам Орел (Орель) Ойселевич
Отец ребёнка: Мандельштам Йосель Гершевич
Рождение ребёнка
1803
Сын: Мандельштам Файвель (Эмиль) Йоселевич
Отец ребёнка: Мандельштам Йосель Гершевич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Мандельштам Вениамин Йоселевич
Отец ребёнка: Мандельштам Йосель Гершевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Мандельштам Емельян (Эмиль Хацкель Хаскель Иезекиль) Йоселевич
Отец ребёнка: Мандельштам Йосель Гершевич
Жагоры
Рождение ребёнка
1819
Сын: Мандельштам Леон (Арье-Лейб) (Лев Иосифович)
Отец ребёнка: Мандельштам Йосель Гершевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Мандельштам Шолом (Шломо) Йоселевич
Отец ребёнка: Мандельштам Йосель Гершевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно