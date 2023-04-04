Мандельштам Ита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандельштам Ита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Мандельштам Орел (Орель) Ойселевич

Отец ребёнка: Мандельштам Йосель Гершевич

Рождение ребёнка
1803

Сын: Мандельштам Файвель (Эмиль) Йоселевич

Отец ребёнка: Мандельштам Йосель Гершевич

Рождение ребёнка
1806

Сын: Мандельштам Вениамин Йоселевич

Отец ребёнка: Мандельштам Йосель Гершевич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Мандельштам Емельян (Эмиль Хацкель Хаскель Иезекиль) Йоселевич

Отец ребёнка: Мандельштам Йосель Гершевич

Жагоры
Рождение ребёнка
1819

Сын: Мандельштам Леон (Арье-Лейб) (Лев Иосифович)

Отец ребёнка: Мандельштам Йосель Гершевич

Рождение ребёнка
1820

Сын: Мандельштам Шолом (Шломо) Йоселевич

Отец ребёнка: Мандельштам Йосель Гершевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мандельштам Йосель Гершевич

Смерть
Неизвестно
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