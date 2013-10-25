Кислицына Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1939
Дата смерти25.10.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1960
Дочь: Портнова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Кислицын Михаил Архипович
Рождение ребёнка
23.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кислицын Михаил Архипович
Рождение ребёнка
28.01.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кислицын Михаил Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.10.2013