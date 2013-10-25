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Кислицына Валентина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1939

Дата смерти

25.10.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

1960 г.р.
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Добавил:

С
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Место
Комментарий
Рождение
10.11.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1960

Дочь: Портнова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Кислицын Михаил Архипович

Рождение ребёнка
23.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кислицын Михаил Архипович

Рождение ребёнка
28.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кислицын Михаил Архипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Михаил Архипович

Смерть
25.10.2013
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