Соломахина (Просецких) Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения29.06.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
29.06.1871
Отец: Иван младший
Мать: Евдокия Николаевна
у отца уже есть фамилия Просецких
Крещение
30.06.1871
крестные Иван Николаевич Невежин и девица незамужняя Екатерина Нестеровна Просецких
Бракосочетание
30.01.1889
по жениху: Степан Лукич Соломахин и отстав.солдат Иван Нестерович Просецкий; по невесте: Спиридон Семёнович Чирков и Семен Иванович?
Рождение ребёнка
?.10.1889
Сын: Соломахин Николай
Отец ребёнка: Соломахин Иван Емельянович
Рождение ребёнка
26.11.1890
Сын: Соломахин Стефан Иванович
Отец ребёнка: Соломахин Иван Емельянович
Рождение ребёнка
12.08.1892
Сын: Соломахин Никита Иванович
Отец ребёнка: Соломахин Иван Емельянович
Рождение ребёнка
19.07.1894
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Соломахин Иван Емельянович
Рождение ребёнка
27.02.1902
Сын: Соломахин Николай Иванович
Отец ребёнка: Соломахин Иван Емельянович
Смерть
Неизвестно