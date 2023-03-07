Соломахина (Просецких) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломахина (Просецких) Марфа Ивановна

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Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

29.06.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1871

Отец: Иван младший

Мать: Евдокия Николаевна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
у отца уже есть фамилия Просецких
Крещение
30.06.1871
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
крестные Иван Николаевич Невежин и девица незамужняя Екатерина Нестеровна Просецких
Бракосочетание
30.01.1889

Муж: Соломахин Иван Емельянович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
по жениху: Степан Лукич Соломахин и отстав.солдат Иван Нестерович Просецкий; по невесте: Спиридон Семёнович Чирков и Семен Иванович?
Рождение ребёнка
?.10.1889

Сын: Соломахин Николай

Отец ребёнка: Соломахин Иван Емельянович

Рождение ребёнка
26.11.1890

Сын: Соломахин Стефан Иванович

Отец ребёнка: Соломахин Иван Емельянович

Рождение ребёнка
12.08.1892

Сын: Соломахин Никита Иванович

Отец ребёнка: Соломахин Иван Емельянович

Рождение ребёнка
19.07.1894

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Соломахин Иван Емельянович

Рождение ребёнка
27.02.1902

Сын: Соломахин Николай Иванович

Отец ребёнка: Соломахин Иван Емельянович

Смерть
Неизвестно
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