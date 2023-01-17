Тарнаева Ирина Владимировна
Место рождения
Дата рождения23.03.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1979
Отец: Тарнаев Владимир
Мать: Рискина Лидия Николаевна
Бракосочетание
25.08.2001
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.05.2003
Дочь: Иванова Анастасия Романовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.01.2020
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности