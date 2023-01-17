Тарнаева Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарнаева Ирина Владимировна

Тарнаева Ирина Владимировна

avatar

Место рождения

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

23.03.1979

Пол

Женский

Отец

Мать

1955 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

РИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1979

Отец: Тарнаев Владимир

Мать: Рискина Лидия Николаевна

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
25.08.2001

Муж: скрыто настройками приватности

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
07.05.2003

Дочь: Иванова Анастасия Романовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
28.01.2020

Сын: Иванов Матвей Романович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close