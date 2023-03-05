Коршунов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Завражина Агрипина Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
д. Александровка Тамбовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
д. Александровка Тамбовской области
Смерть
Неизвестно