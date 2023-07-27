Максимов Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимов Григорий Иванович

Максимов Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Максимов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Афанасий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Маша Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close