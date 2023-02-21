Ильиных Петр Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1781
Дата смертиДо 1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781
Отец: Ильиных Егор Ананьевич
Мать: Акулина Ивановна
Бракосочетание
02.11.1797 ст.
Жена: Елесеева Ирина Ильиных
Свято-Троицкая церковь
Рождение ребёнка
26.08.1799 ст.
Мать ребёнка: Елесеева Ирина Ильиных
Рождение ребёнка
22.02.1801 ст.
Мать ребёнка: Елесеева Ирина Ильиных
Рождение ребёнка
22.04.1802 ст.
Мать ребёнка: Елесеева Ирина Ильиных
Рождение ребёнка
12.06.1804 ст.
Дочь: Акулина Петровна
Мать ребёнка: Елесеева Ирина Ильиных
Рождение ребёнка
01.05.1806 ст.
Мать ребёнка: Елесеева Ирина Ильиных
Смерть
До 1833