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Ильиных Петр Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1781

Дата смерти

До 1833

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781

Отец: Ильиных Егор Ананьевич

Мать: Акулина Ивановна

Бракосочетание
02.11.1797 ст.

Жена: Елесеева Ирина Ильиных

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Свято-Троицкая церковь
Рождение ребёнка
26.08.1799 ст.

Сын: Ильиных Павел Петрович

Мать ребёнка: Елесеева Ирина Ильиных

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.02.1801 ст.

Сын: Ильиных Василий Петрович

Мать ребёнка: Елесеева Ирина Ильиных

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.04.1802 ст.

Сын: Ильиных Степан Петрович

Мать ребёнка: Елесеева Ирина Ильиных

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.06.1804 ст.

Дочь: Акулина Петровна

Мать ребёнка: Елесеева Ирина Ильиных

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.05.1806 ст.

Сын: Ильиных Николай Петрович

Мать ребёнка: Елесеева Ирина Ильиных

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
До 1833
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