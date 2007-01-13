(Биковец) Дарья Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Биковец) Дарья Витальевна

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Место рождения

Дмитров, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

13.01.2007

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.2007

Отец: Биковец Виталий Владимирович

Мать: Биковец Елена Александровна

Дмитров, Дмитровский, Московская область
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