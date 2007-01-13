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(Биковец) Дарья Витальевна
(Биковец) Дарья Витальевна
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Место рождения
Дмитров
, Дмитровский, Московская область
Дата рождения
13.01.2007
Пол
Женский
Отец
Биковец Виталий Владимирович
1961 г.р.
Мать
Биковец (Посысоева) Елена Александровна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.2007
Отец:
Биковец Виталий Владимирович
Мать:
Биковец Елена Александровна
Дмитров
, Дмитровский, Московская область
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