Панькова (Ерёмина) Клавдия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1957
Дочь: Артамонова Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Паньков Артём Мартинович
Рождение ребёнка
23.11.1958
Дочь: Ильина Валентина Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.10.1960
Дочь: Деркач Людмила Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.03.?
Дочь: Панькова Надежда Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.12.?
Дочь: Юрченко Нина Павловна
Отец ребёнка: Паньков Павел Артёмович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно