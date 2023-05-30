Панькова (Ерёмина) Клавдия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панькова (Ерёмина) Клавдия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1957

Дочь: Артамонова Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Паньков Артём Мартинович

Рождение ребёнка
23.11.1958

Дочь: Ильина Валентина Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.10.1960

Дочь: Деркач Людмила Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.03.?

Дочь: Панькова Надежда Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.12.?

Дочь: Юрченко Нина Павловна

Отец ребёнка: Паньков Павел Артёмович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паньков Павел Артёмович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паньков Николай Павлович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно