Семенюк Филипп Давидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845 ст.
Дата смерти01.03.1892 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845 ст.
Отец: Семенюк Давид Иеронович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1891 ст.
Дочь: Семенюк Татьяна Филипповна
Мать ребёнка: Пунько Елена Онуфриевна
Бракосочетание
До 1891 ст.
Жена: Пунько Елена Онуфриевна
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
01.03.1892 ст.
Причина смерти: восполение легких