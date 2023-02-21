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Семенюк Филипп Давидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845 ст.

Дата смерти

01.03.1892 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845 ст.

Отец: Семенюк Давид Иеронович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1891 ст.

Дочь: Семенюк Татьяна Филипповна

Мать ребёнка: Пунько Елена Онуфриевна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
До 1891 ст.

Жена: Пунько Елена Онуфриевна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
01.03.1892 ст.
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Причина смерти: восполение легких
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