Елепина (Елепина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлепина (Елепина) Мария

Елепина (Елепина) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елепин Иван Иванович

Рождение ребёнка
07.11.1935

Дочь: Муравьёва (Елепина) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Елепин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.