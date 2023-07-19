Скляров Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скляров Герасим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1802 г.р.

Мать

1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛБ
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Место
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Рождение
1830

Отец: Скляров Михаил

Мать: Ефросинья

Смерть
Неизвестно