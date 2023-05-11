Чистяков Аркадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистяков Аркадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1961

Дочь: Буянова Галина Аркадьевна

Мать ребёнка: Чистякова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
26.02.1963

Дочь: Янченкова Алефтина Аркадьевна

Мать ребёнка: Чистякова Нина Ивановна

Смерть
Неизвестно