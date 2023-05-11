Чистяков Аркадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1961
Дочь: Буянова Галина Аркадьевна
Мать ребёнка: Чистякова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
26.02.1963
Дочь: Янченкова Алефтина Аркадьевна
Мать ребёнка: Чистякова Нина Ивановна
Смерть
Неизвестно