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Васюкова Вера Артемовна
Васюкова Вера Артемовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.10.2022
Пол
Женский
Отец
Васюков Артем Сергеевич
1990 г.р.
Мать
Воинова Александра Васильевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.2022
Отец:
Васюков Артем Сергеевич
Мать:
Воинова Александра Васильевна
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