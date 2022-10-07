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Васюкова Вера Артемовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.2022

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.2022

Отец: Васюков Артем Сергеевич

Мать: Воинова Александра Васильевна

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