Шитова Мария Осиповна (Иосифовна)
Место рождения
Дата рождения23.06.1905
Дата смерти18.01.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1923
Сын: Шитов Виктор Ильич
Отец ребёнка: Шитов Илья Евстигнеевич
город Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
1926
Сын: Шитов Владимир Ильич
Отец ребёнка: Шитов Илья Евстигнеевич
Баку, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.01.1978
Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан