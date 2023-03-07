Шитова Мария Осиповна (Иосифовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитова Мария Осиповна (Иосифовна)

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Место рождения

Лопуховка, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

23.06.1905

Дата смерти

18.01.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1888 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Лопуховка, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
05.10.1923

Сын: Шитов Виктор Ильич

Отец ребёнка: Шитов Илья Евстигнеевич

город Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
1926

Сын: Шитов Владимир Ильич

Отец ребёнка: Шитов Илья Евстигнеевич

Баку, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шитов Илья Евстигнеевич

Смерть
18.01.1978
Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
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