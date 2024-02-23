(егор)георгий семенов
Место рождениядеревня Поречье Кудеверской волости
Дата рождения1856
Дата смерти16.04.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: семен андреев
Мать: евдокия афанасьева
деревня Поречье Кудеверской волости
Рождение ребёнка
1876
Дочь: анна георгиева
Мать ребёнка: гликерия васильева
деревня поречье кудеверской волости
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: гликерия васильева
деревня поречье кудеверской волости
Рождение ребёнка
1881
Сын: Осьмаков никандр егоров(георгиев)
Мать ребёнка: гликерия васильева
Рождение ребёнка
1890
Сын: Осьмаков александр егоров
Мать ребёнка: гликерия васильева
деревня поречье кудеверской волости
Смерть
16.04.1896