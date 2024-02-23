(егор)георгий семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(егор)георгий семенов

Место рождения

деревня Поречье Кудеверской волости

Дата рождения

1856

Дата смерти

16.04.1896

Пол

Мужской

Добавил:

из
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: семен андреев

Мать: евдокия афанасьева

деревня Поречье Кудеверской волости
Рождение ребёнка
1876

Дочь: анна георгиева

Мать ребёнка: гликерия васильева

деревня поречье кудеверской волости
Рождение ребёнка
1881

Сын: иван егоров(георгиев)

Мать ребёнка: гликерия васильева

деревня поречье кудеверской волости
Рождение ребёнка
1881

Сын: Осьмаков никандр егоров(георгиев)

Мать ребёнка: гликерия васильева

Рождение ребёнка
1890

Сын: Осьмаков александр егоров

Мать ребёнка: гликерия васильева

деревня поречье кудеверской волости
Смерть
16.04.1896
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