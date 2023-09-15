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Симонова Анастасия Дмитриевна

Место рождения

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
24.01.1882

Муж: Симонов Агафон Яковлевич

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.04.1882

Сын: Симонов Георгий Агафонович

Отец ребёнка: Симонов Агафон Яковлевич

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1883

Сын: Симонов Василий Агафонович

Отец ребёнка: Симонов Агафон Яковлевич

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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