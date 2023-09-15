Симонова Анастасия Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1882
Рождение ребёнка
05.04.1882
Сын: Симонов Георгий Агафонович
Отец ребёнка: Симонов Агафон Яковлевич
Рождение ребёнка
01.03.1883
Сын: Симонов Василий Агафонович
Отец ребёнка: Симонов Агафон Яковлевич
Смерть
Неизвестно