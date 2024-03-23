Чазова Екатерина Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Чазов Косьма Герасимов
д.Бадьярово(п.Никольский)
Рождение ребёнка
06.01.1868
Отец ребёнка: Чазов Косьма Герасимов
д.Бадьярово(п.Никольский)
Рождение ребёнка
1871
Сын: Чазов Иван Косьмин
Отец ребёнка: Чазов Косьма Герасимов
д. Бадьярово (поч. Николаевский)
Рождение ребёнка
19.10.1875
Отец ребёнка: Чазов Косьма Герасимов
д. Бадьярово(поч.Николаевский)
По переписи 1897г. родился 1877 г. (20 лет по переписи)
Смерть
Неизвестно