Чазова Екатерина Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чазова Екатерина Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Чазов Алексей Косьмин

Отец ребёнка: Чазов Косьма Герасимов

д.Бадьярово(п.Никольский)
Рождение ребёнка
06.01.1868

Сын: Чазов Тимофей Косьмин

Отец ребёнка: Чазов Косьма Герасимов

д.Бадьярово(п.Никольский)
Рождение ребёнка
1871

Сын: Чазов Иван Косьмин

Отец ребёнка: Чазов Косьма Герасимов

д. Бадьярово (поч. Николаевский)
Рождение ребёнка
19.10.1875

Сын: Чазов Дмитрий Косьмин

Отец ребёнка: Чазов Косьма Герасимов

д. Бадьярово(поч.Николаевский)
По переписи 1897г. родился 1877 г. (20 лет по переписи)
Смерть
Неизвестно
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