Бутылкина Наталья Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутылкина Наталья Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1801 ст.

Сын: Бутылкин Максим Афанасьевич

Отец ребёнка: Бутылкин Афанасий Мартинович

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.06.1804 ст.

Дочь: Акилина Афанасьевна

Отец ребёнка: Бутылкин Афанасий Мартинович

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.08.1806 ст.

Сын: Бутылкин Никита Афанасьевич

Отец ребёнка: Бутылкин Афанасий Мартинович

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.01.1809 ст.

Дочь: Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Бутылкин Афанасий Мартинович

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.08.1810 ст.

Дочь: Марфа Афанасьевна

Отец ребёнка: Бутылкин Афанасий Мартинович

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутылкин Афанасий Мартинович

Смерть
Неизвестно
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