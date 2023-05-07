Бутылкина Наталья Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1801 ст.
Сын: Бутылкин Максим Афанасьевич
Отец ребёнка: Бутылкин Афанасий Мартинович
Рождение ребёнка
05.06.1804 ст.
Дочь: Акилина Афанасьевна
Отец ребёнка: Бутылкин Афанасий Мартинович
Рождение ребёнка
06.08.1806 ст.
Сын: Бутылкин Никита Афанасьевич
Отец ребёнка: Бутылкин Афанасий Мартинович
Рождение ребёнка
23.01.1809 ст.
Дочь: Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Бутылкин Афанасий Мартинович
Рождение ребёнка
26.08.1810 ст.
Дочь: Марфа Афанасьевна
Отец ребёнка: Бутылкин Афанасий Мартинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно